Premier league: Tottenham battu par Southampton (1-0)

Un brillant but de Danny Ings a donné à Southampton une victoire étroite mais méritée sur Tottenham de Jose Mourinho.



L'attaquant des Saints a superbement balancé le ballon sur Toby Alderweireld avant de viser Paulo Gazzaniga pour son neuvième but lors de ses 10 derniers matchs.



Les Spurs n'ont pas été impressionnants, Jan Vertonghen ratant sa meilleure chance de près au premier semestre.



Mourinho, qui a été réservé tard, voit son équipe rester sixième dans le tableau, tandis que Southampton se hisse au 12e rang.



L'attaquant des Spurs, Harry Kane, a été contraint de se blesser à la jambe quelques secondes seulement après s'être vu refuser un but pour hors-jeu en seconde période.



Shane Long s'est approché de la tête avec cinq minutes à jouer, mais Southampton est désormais invaincu lors de ses quatre dernières sorties.