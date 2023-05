Première réaction de Serigne Mbaye Thiam après l’incendie de son véhicule

Serigne Mbaye Thiam a réagi suite à l’incendie de son véhicule devant son domicile à Liberté 6 extension. Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement estime que ce sont des cocktails Molotov qui ont été lancés chez lui. Il laisse l’enquête élucider cette affaire. Serigne Mbaye Thiam appelle à tous les responsables du camp présidentiel à rester serein.



« Vers 3 heures du matin, des détonations ont été entendues à mon domicile qui est à Liberté 6 extension. Et lorsqu’on est sorti, un feu s’était déjà déclenché, seul le véhicule stationné à la devanture de la maison a été incendié et est hors d’usage », a dit Serigne Mbaye Thiam sur la RFM.



Qui ajoute : « On est dans un pays qui a des lois et des règlements. Les enquêtes vont se poursuivre. Nous avons constaté des tessons et des débris de bouteille sur les lieux. Et ce qui fait penser à des cocktails Molotov, qui ont été élaborés, mais ça, c’est l’enquête qui va le confirmer ou l’infirmer ».



À l’en croire, un constat a été fait, il y a un certain nombre d’indices concordants. Maintenant, poursuit-il, on est dans « un pays où il y a des lois et des règlements. Si des gens veulent se cacher derrière leurs lâchetés pour agir nuitamment et nuire aux biens d’autrui, en ce moment-là, c’est la loi qui doit régir tout le monde. Et cette loi, nous allons l’exploiter pour qu’elle régisse tout le monde ».



D’après Serigne Mbaye Thiam, si l’objectif est d’installer la ‘peur ou le doute au niveau des responsables et des militants de la coalition, des membres du gouvernement et de l’administration, je voudrais en appeler au courage de tout le monde et de savoir que c’est peine perdue ».



Selon lui, « l’Etat continuera à fonctionner, le gouvernement continuera à fonctionner et le pays ne sera pas installé dans le chaos ».