Premières journées Coupe de la Ligue : voici le programme plusieurs, derbys au menu

La première journée de la Coupe de la Ligue, nouvelle formule, démarre, mercredi, avec plusieurs derbys prévus sur deux jours.



Dans la poule A, le derby de Ziguinchor va opposer le Casa sports à Essamaye FC. Pensionnaire de la Ligue 1, le Casa sports affronte Essamaye FC, leader de la Ligue 2.



Promu cette année en Ligue 2, Essamaye FC est dans une dynamique victorieuse contrairement à l’autre club de Ziguinchor qui est dans la zone rouge du classement de la Ligue 1.



Cette rencontre prévue au stade Aline Sitoe Diatta s’annonce explosive.



Dans la même poule A, le derby du centre va mettre aux prises AS Kaffrine à l’AS Saloum.



L’affiche Tengueth FC- AJEL, opposant deux clubs de Rufisque, pensionnaires de la Ligue 1 sénégalaise est au programme dans la poule H.



Le derby de la ville de Thiès va opposer Wally Daan(Ligue 1) à Thiès FC. A Diourbel, la SONACOS va affronter l’AS Bambey.



L’autre choc de la Coupe de la Ligue est le déplacement du Jaraaf au stade Alassane Djigo pour rencontrer, jeudi, l’AS Pikine.



Seize rencontres sont prévues mercredi et jeudi lors de la première journée de la Coupe de la Ligue.



La Coupe de la Ligue qui regroupe les clubs professionnels est réservée aux joueurs de moins de 20 ans, avec l’autorisation d’aligner trois joueurs âgés de plus de 20 ans.



Les équipes professionnelles sont réparties en huit poules de quatre. La compétition se dispute en aller et retour.



Après cette première phase, il y aura les huitièmes de finale, les quarts, les demi-finales et la finale.



Voici le programme de la 1ère journée de la Coupe de la Ligue :



-Mercredi au stade municipal des Parcelles : NGB-Lusitina(15h)



-Mercredi au stade Aline Sitoe : Diatta Essamaye FC- Casa sports(16h30)



-Mercredi au stade de Kaffrine : AS Kaffrine-AS Saloum(16h30)



– Mercredi au stade Fode Wade : Diambars-Amitie FC(16h30)



-Mercredi au stade Djibril Diagne : GF- CNEPS excellence (16h30)



-Mercredi au stade municipal des Parcelles Assainies : Oslo- ASC HlM(17h)



-Mercredi au stade Ngalandou Diouf : TFC-AJEL(16h30)



-Jeudi au stade municipal de Ngor : USO-Dakar Sacré Cœur (15h)



-Jeudi au stade Djagaly Bathily : AS Douanes – AS Camberene (15h30)



– Jeudi au stade Ely Manel Fall : SONACOS-ASUC Bambey(16h30)



– Jeudi au stade Caroline Faye : Stade de Mbour-Jamono(16h30)



– Jeudi au stade Mawade Wade : Linguère -Ndiambour(16h30)



-Jeudi au stade Maniang Soumara : Wally Daan-Thies FC(16h30)



-Jeudi au stade Alassane Djigo : AS Pikine- Jaraaf(16h30)



-Jeudi au stade municipal de Ngor : DUC-RS Yoff(17h)



-Jeudi au stade Djagaly Bathily : US Gorée – Guédiawaye FC(17h)