Préparatifs Magal 2026 : les organisateurs prônent la préservation des images religieuses face à l’intelligence artificielle

Le comité d’organisation du Grand Magal de Touba a officiellement lancé, ce samedi, les préparatifs de l’édition 2026 de cet événement religieux majeur, prévue le 2 août prochain. La cérémonie s’est déroulée en présence de Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké, porte-parole du Khalife général des Mourides.



À cette occasion, le comité d’organisation a appelé les pèlerins, les médias et les utilisateurs des réseaux sociaux à faire preuve de vigilance quant à l’usage de l’intelligence artificielle. Il les a notamment invités à préserver l’authenticité des images du Khalife général des Mourides ainsi que celles des édifices protégés de la Grande Mosquée de Touba et des autres lieux de culte.



Prenant la parole, Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké a rappelé les recommandations du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, en soulignant qu’elles s’inscrivent dans la continuité des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Il a également insisté sur la nécessité de maintenir la rigueur dans l’organisation du Magal, qui commémore le départ en exil de Serigne Touba au Gabon en 1895.



« Le Magal est notre plus grand événement et chaque talibé souhaite y apporter sa contribution. À chaque édition, nous redoublons d’efforts pour assurer la réussite de ce grand rendez-vous. C’est grâce à Serigne Touba que des millions de talibés mourides convergent vers Touba pour le Magal », a déclaré le président du comité d’organisation.



Il a, par ailleurs, mis en garde contre la diffusion de vidéos ou d’images sorties de leur contexte ou manipulées, notamment à l’aide de l’intelligence artificielle, tout en invitant les fidèles à adopter un comportement responsable dans le traitement des contenus liés au Magal.



Le comité d’organisation a également salué l’ensemble des talibés mourides, rendu grâce au fondateur de Touba et transmis les salutations du Khalife général à toutes les confréries religieuses du Sénégal ainsi qu’à l’ensemble de la Oummah islamique.



Enfin, les organisateurs ont assuré que toutes les dispositions sont prises pour que le Grand Magal 2026 se déroule dans un climat de cohésion sociale et de ferveur spirituelle.