Météo : deux épisodes pluvio-orageux attendus du 12 au 18 juillet sur une grande partie du Sénégal

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) prévoit deux importants épisodes pluvio-orageux entre le 12 et le 18 juillet 2026, avec des précipitations attendues sur la majeure partie du territoire.



Selon le bulletin météorologique, du 12 au 13 juillet, des pluies et orages d’intensité faible à modérée sont annoncés dans les régions du Sud (Ziguinchor, Kolda, Sédhiou), de l’Est (Kédougou, Tambacounda, Matam), du Centre (Dakar, Thiès, Diourbel, Kaolack, Fatick et Kaffrine), ainsi que dans certaines localités du Nord, notamment Linguère, Louga et Podor.



L’ANACIM précise que de faibles pluies pourraient également atteindre la région de Saint-Louis. Les cumuls les plus importants sont toutefois attendus dans les régions du Sud ainsi que sur le triangle Kaffrine–Kaolack–Nioro, où de fortes précipitations sont envisagées.



Un second épisode est prévu du 16 au 18 juillet. Durant cette période, des orages accompagnés de pluies faibles à modérées, pouvant devenir localement fortes, sont attendus sur la quasi-totalité du pays, en particulier dans les régions du Centre, de l’Est et du Sud.



En dehors de ces deux séquences principales, des pluies isolées accompagnées d’orages pourraient également être enregistrées les 14 et 15 juillet, notamment dans les régions du Sud et du Centre-Sud.



Recommandations



Face à ces prévisions, l’ANACIM invite les populations à faire preuve de vigilance et formule plusieurs recommandations : aux candidats au BFEM d’ anticiper les déplacements vers les centres d’examen et suivre régulièrement les bulletins météorologiques, notamment les 13 et 14 juillet.



Elle invite les agriculteurs à poursuivre les opérations de semis en tenant compte de l’évolution des précipitations. Les usagers de la route à redoubler de prudence en raison de la baisse de visibilité et des risques de fortes pluies.



l’ANACIM appelle les habitants des zones exposées à rester vigilants face aux risques d’inondation et aux pêcheurs de consulter les bulletins météorologiques avant toute sortie en mer.