Annulation des examens de rattrapage à l’UGB : des étudiants déposent un recours devant la Cour suprême

Les étudiants en licence 3 de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis (nord) ont déposé un recours ”pour excès de pouvoir” auprès de la chambre administrative de la Cour suprême pour demander l’annulation de la décision supprimant les examens de rattrapage, a appris l’APS des étudiants concernés.



Cette saisine de la Cour suprême est accompagnée ”d’un référé pour suspension pour urgence”, selon les étudiants qui estiment que la mesure d’annulation des examens de rattrapage ”ne respecte pas les textes régissant le système LMD”.



Les étudiants ont sollicité les services d’un huissier avant de saisir la Cour suprême. Ils espèrent une ”décision de justice favorable pour offrir une seconde chance aux candidats recalés au premier tour, comme cela se fait habituellement”.



”La décision de justice est attendue dans les plus brefs délais. Elle devrait d’abord porter sur la suspension de la mesure, le référé étant une procédure d’urgence, puis sur l’annulation pure et simple de la décision”, a confié à l’APS l’un des étudiants plaignants.





Avec APS