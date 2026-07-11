Trésor public : le ministre Bassirou Sarr appelle à renforcer une administration moderne, transparente et performante

Le ministre chargé du Budget, Bassirou Sarr, a présidé, ce samedi 11 juillet 2026, la cérémonie d’ouverture de la journée de réflexion organisée par l’Amicale des Inspecteurs du Trésor du Sénégal (AITS), en présence du Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor. La rencontre était placée sous le thème : « Le Trésor public, pilier des finances : trajectoire d’une administration polyvalente au service de l’État et des autres collectivités publiques ».



Selon une note du ministère, cette journée a réuni des représentants de l’Assemblée nationale, de la Cour des comptes, de la société civile, ainsi que des experts et professionnels des finances publiques. Cette diversité d’acteurs traduit la volonté d’inscrire les réflexions dans une démarche ouverte et inclusive afin d’enrichir les perspectives sur l’avenir du Trésor public.



Dans son allocution, le ministre chargé du Budget a réaffirmé que « les réformes engagées par l’État participent d’une ambition de modernisation de l’administration financière, tout en préservant les principes fondamentaux de transparence, de sécurité et de crédibilité qui fondent la gestion des finances publiques ».



Il a également souligné que « le Trésor public demeure un pilier stratégique de l’État », ajoutant que « les évolutions en cours visent à renforcer ses missions, à valoriser son expertise et à l’adapter aux exigences d’une gestion publique toujours plus performante ».



De son côté, le Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor, Amadou Tidiane Gaye, a invité les inspecteurs du Trésor à s’approprier pleinement les réformes en cours. Selon lui, « ces transformations doivent être perçues comme une opportunité de renforcer l’efficacité de l’action publique, d’optimiser l’organisation de la chaîne des finances publiques et de mieux répondre aux défis de développement du pays ».



Les participants ont formulé plusieurs recommandations destinées à alimenter la réflexion sur les évolutions futures de l’administration du Trésor, avec pour ambition de « consolider un Trésor public moderne, performant et résolument engagé au service de l’État, des collectivités publiques et des citoyens ».