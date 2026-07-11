Le Sénégal échoue aux tirs au but face au Ghana et voit s’envoler le rêve d’un premier Mondial U17 féminin

Le Sénégal ne disputera pas la Coupe du monde féminine U17 de la FIFA 2026. Les Lioncelles se sont inclinées face au Ghana aux tirs au but (1-1, 7-6 tab), ce samedi 11 juillet à Accra, lors du match retour du dernier tour des éliminatoires.
Les Sénégalaises avaient pourtant pris l’avantage au score avant que les Black Maidens n’égalisent juste avant la pause. Comme à l’aller à Dakar, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (1-1). La qualification s’est finalement jouée lors de la séance des tirs au but, au terme de laquelle le Ghana s’est imposé.
Les Lioncelles quittent ainsi la compétition aux portes d’une qualification historique pour la première Coupe du monde U17 féminine de leur histoire.
Malgré cette élimination, les joueuses sénégalaises peuvent être fières de leur parcours. Elles avaient successivement éliminé la Tunisie puis le Cameroun avant de céder face au Ghana lors de cette ultime étape des qualifications.
La Coupe du monde féminine U17 de la FIFA 2026 se déroulera du 17 octobre au 7 novembre 2026 au Maroc. 24 sélections issues des six confédérations y prendront part. L’Afrique sera représentée par cinq équipes : le Maroc, qualifié d’office en tant que pays hôte, ainsi que quatre nations qualifiées à l’issue des éliminatoires.
Les Sénégalaises avaient pourtant pris l’avantage au score avant que les Black Maidens n’égalisent juste avant la pause. Comme à l’aller à Dakar, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (1-1). La qualification s’est finalement jouée lors de la séance des tirs au but, au terme de laquelle le Ghana s’est imposé.
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