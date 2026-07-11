Le milieu sud-africain Jayden Adams, présent au Mondial 2026, est décédé à 25 ans

La Fédération sud-africaine a annoncé, ce samedi, la mort du milieu de terrain Jayden Adams (25 ans), qui avait participé à la Coupe du monde avec les Bafana Bafana cet été.



« La mort nous a cruellement arraché l'un des nôtres. » La Fédération sud-africaine a annoncé ce samedi la mort du milieu de terrain international des Mamelodi Sundowns (vainqueurs de la dernière Ligue des champions d'Afrique) Jayden Adams (25 ans, 9 sélections, 1 but).



« Nous garderons à jamais en mémoire son humilité, son talent extraordinaire et la fierté avec laquelle il a représenté l'Afrique du Sud », indique l'instance dans un communiqué, sans préciser les circonstances du décès du joueur, qui avait participé à la Coupe du monde 2026.



Il aurait été retrouvé mort dans un hôtel du Cap



Titulaire avec les Bafana Bafana lors des deux premières rencontres du groupe A (0-2 contre le Mexique, 1-1 contre la République tchèque), et entré en jeu lors du troisième (Corée du Sud, 1-0), il était resté sur le banc lors du 16e de finale perdu contre le Canada (0-1).



Le média sud-africain Time Lives rapporte que le joueur aurait été retrouvé mort dans un hôtel du Cap. « Ce décès a anéanti tout le monde, a expliqué Brendine Johnson, présenté comme son mentor, à Soccer Laduna. J'avais longuement discuté avec lui jeudi ; il était très enthousiaste à l'idée de revenir, de reprendre après la Coupe du monde en tant que champion de la Ligue des champions d'Afrique et de se préparer pour la suite. »





Avec L'Équipe

