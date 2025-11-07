Préparatifs du Tera Meeting : Sonko donne rendez-vous ce vendredi à 16h30 pour un message

“Chers compatriotes en prélude au grand rassemblement des patriotes, je vous donne rendez-vous à 16h30 en vue des préparatifs”, a écrit le leader de Pastef sur Facebook.

Le “Tera meeting" est prévu le samedi 8 novembre 2025 au parking du Stade Léopold Sédar Senghor. Le leader de Pastef promet une rencontre axée sur l’État, son fonctionnement et la gestion du pays depuis leur accession au pouvoir.

Selon Ousmane Sonko, le meeting abordera l’État et ses rouages, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ainsi que la politique et l’action de Pastef. Pour Sonko, il s’agira d’une « déclaration de vérité et de transparence ».

En prélude au “Tera Meeting” prévu ce samedi 8 novembre, Ousmane Sonko a donné rendez-vous aux Sénégalais ce vendredi à 16h30 pour livrer un message important lié aux préparatifs.