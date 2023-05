Préparation de la Tabaski 2023 : un besoin estimé à 810.000 moutons dont 260.000 pour la région de Dakar

Le Premier ministre a validé un plan d'actions visant à permettre aux Sénégalais de passer une fête de Tabaski dans la plus grande quiétude sans pénurie et sans augmentation exagérée des prix du mouton. Un conseil interministériel consacré à la préparation de la Tabaski 2023 a été tenu mardi sous la présidence du Premier ministre Amadou Ba.



Treize (13) directives ont été dégagées et des instructions ont été données afin que les ministres des Forces armées et de l'Intérieur veillent à assurer la sécurité des personnes et des biens au niveau des points d'entrée aux frontières, le long des axes routiers, au niveau des zones d'attente et des points de vente.



« Á l'analyse des résultats probants enregistrés en termes d'approvisionnement du marché, il a fortement apprécié le travail remarquable, accompli par l'ensemble des acteurs lors de l'édition 2022. En effet, sur un besoin du marché national estimé à 810.000 têtes, les services de l'élevage ont recensé un effectif 901.768 sujets à la veille de la fête», a informé le Premier ministre.



À moins de deux mois de la célébration de la tabaski, Amadou Bâ fait appel à la grande expérience et l'expertise avérée des acteurs, relate Les Échos. Ainsi, pour satisfaire la demande en béliers, « l'objectif de 810.000 têtes présentées au niveau des marchés dont 260.000 pour la région de Dakar est reconduit ».



Pour le chef du gouvernement, il s'agit de « la mobilisation de la production locale qui est relativement importante » de «la mise à disposition rapide du financement aux opérateurs »; de « l'identification et l'aménagement des sites de vente afin d'offrir aux opérateurs et consommateurs des conditions d'accueil optimales » ou encore de « la facilitation du transport du bétail ».