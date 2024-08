Préparation pour l’Afrobasket 2025 : la Tunisie prend sa revanche face au Sénégal

Après une défaite serrée lundi (66-64) lors du premier match amical, la Tunisie a renversé la situation et pris le dessus sur le Sénégal dans le deuxième acte de leur préparation pour l'Afrobasket 2025. Les « Aigles » de Carthage se sont imposés (65-60) face aux « Lions » mercredi, équilibrant ainsi les bilans des deux équipes avec une victoire et une défaite.



Lors de ce deuxième match, les absences de Brancou Badio, Ibou Faye, et Gora Camara ont pesé sur le jeu des « Lions » affectant les performances de l'équipe sénégalaise.



A noter que le Sénégal disputera la deuxième fenêtre des éliminatoires de l’Afrobasket prévue du 22 au 24 novembre, à Dakar.



Le Sénégal est logé dans le groupe C en compagnie du Cameroun, du Rwanda et du Gabon. La compétition démarrera en novembre 2024 pour les groupes C et A.



Du côté de la Tunisie, les « Aigles » de Carthage sont logées dans le groupe E. Les Tunisiens ont joué en février dernier en alignant 3 victoires de rang devant le Kenya, la Guinée et l’Angola. Les hommes de Mehdy Mary sont presque assurés de se qualifier pour l’Afrobasket 2025.





Résultats





Stadium Marius Ndiaye



Sénégal - Tunisie 66-64





Mercredi 14 août 2024



Stadium Marius Ndiaye



Tunisie - Sénégal 65-60