Préqualification Coupe du monde 2026 : le Sénégal et le Brésil s’affrontent pour la première place

Le groupe C a bouclé sa première journée de préqualification pour la Coupe du monde féminine FIBA 2026 avec les victoires du Brésil et du Sénégal devant les Philippines (77-74) et la Hongrie (63-61), lundi, à la BK Arena. Les « Lionnes » affrontent les Brésiliennes ce mardi à 18h00 GMT pour la première place de la poule.



L’autre rencontre mettra aux prises les Philippines (4e, 1 pt) à la Hongrie (3e, 1 pt). Les deux équipes voudront se relancer et rester dans la course pour les demi-finales.





Programme 2e journée



Mardi 20 août 2024

BK Arena



15h00 Philippines – Hongrie

18h00 Sénégal – Brésil



Résultats 1ere journée



Groupe C



Lundi 19 août 2024



Hongrie – Sénégal 61-63



Brésil – Philippines 77-74