« Près de 1446 édifices menaçant de ruine ont été dénombrés sur l’étendue du territoire national dont près de la moitié (627)se trouve à Dakar » El Malick Ndiaye

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens (MITTA), Malick Ndiaye, a présidé, aujourd’hui, l'ouverture d'un atelier sur le « Nouveau référentiel d’homologation des matériaux et produits utilisés dans le domaine du BTP ».

Selon le ministre, cet atelier est un « "devoir" d'autant plus que près de 1446 édifices menaçant ruine ont été dénombrés sur l’étendue du territoire national dont près de la moitié (627) se trouve à Dakar ».



Dans son discours d’ouverture, M. Ndiaye a déclaré que cette rencontre s’inscrit « en parfaite adéquation avec la vision du Jub Jubbal Jubbanti, prônée par son Excellence Monsieur le président de la République et son gouvernement ».

« Le LNR-BTP contribue à la matérialisation de la vision du Chef de l’État qui consiste à renforcer l'accès des citoyens aux infrastructures, ouvrages et logements de qualité et à des coûts compétitifs » a fait savoir le ministre.

M. Ndiaye a rappelé que « la loi n° 2023-12 du 21 juin 2023 confère au LNR-BTP le droit exclusif d’assurer le contrôle de la qualité et de la sécurité des matériaux, équipements et des produits de construction importés ou fabriqués localement, et utilisés dans le BTP ».

Pour réglementer le secteur, M. Ndiaye a promis de signer dans les prochains jours un arrêté fixant les modalités de mise en œuvre de la procédure d’homologation.

Cet atelier d'échanges et de partage destiné aux industriels, importateurs et maîtres d’ouvrage a été organisé par le Laboratoire national de référence des Bâtiments et Travaux Publics (LNR-BTP). Sa mission est de réguler le secteur des bâtiments et travaux publics.