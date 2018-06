Présence de médicaments cancérigènes au Sénégal : « C’est faux », peste Abdoulaye Diouf Sarr

Plus de 400 médicaments interdits à la vente en Europe et aux Etats-Unis sont vendus dans nos pharmacies. Des scientifiques ont démontré l’existence de paraben (substance cancérigène) dans ces médicaments, a averti ce samedi à Fatick, le président de Prometra International, M. Eric Gbodoussou.

Une révélation qui a fait sortir le régime en place de ses gongs. Après la sortie lundi du directeur de la Pharmacie et du médicament, c’est autour du ministre de la Santé et de l’Action sociale d’apporter sa réponse.



«C’est un faux débat et l’information est fausse », fulmine Abdoulaye Diouf Sarr dans un ton ferme. Selon le ministre de la Santé, «le Sénégal est un pays très sérieux qui participe à un dispositif global de gestion et de surveillance glaçante dans ce pays. Il est léger d’affirmer des choses comme ça ».



«Ce débat ne mérite pas d’être poussé. C’est un débat qui affole. Nous devons être suffisamment responsables pour ne pas brandir des choses comme ça si on n’a pas de preuves», conclut-il.