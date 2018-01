Présentation de condoléances : Cheikh Amar "oublie" l'incident de Khelcom et se rend chez Pape Diouf

Cheikh Amar était n'était plus en odeur de sainteté avec le chanteur Pape Diouf, depuis le fâcheux incident survenu à Khelcom entre le ce dernier et "l'insulteur public" Assane Diouf. Mais apparemment, le milliardaire a rangé sa rancœur suite au décès du père de Pape Diouf, survenu il y quelques jours. Cheikh Amar a fait le déplacement chez le leadeur de la "Génération consciente", en compagnie de la chanteuse Coumba Gawlo Seck et de l'animateur de la Zik Fm Cheikh Sarr. Ils ont présenté leurs condoléances à Pape Diouf



Alors qu'il s'était vu confier les travaux de récoltes des légendaires champs de Serigne Saliou par Serigne Cheikh Saliou, le milliardaire mouride n'avait pas apprécié que le chanteur soit venu dans les champs de son marabout pour solder ses comptes avec Assane Diouf. Il avait même fait une sortie médiatique pour condamner le comportement des deux protagonistes.