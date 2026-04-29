Droits sociaux : L'Association des élus handicapés plaide pour une application réelle de la loi d'orientation

Des élus territoriaux vivant avec un handicap, venus de plusieurs régions du Sénégal, se sont réunis ce mercredi 29 avril 2026 à Ziguinchor pour renforcer leur plaidoyer en faveur de l'inclusion. Cette rencontre, organisée par l’Association des élus handicapés du Sénégal, vise à doter ses membres de compétences juridiques et techniques pour peser davantage dans les instances de prise de décision au niveau local et national.







L’atelier de formation regroupe des représentants venus de Tambacounda, Kolda, Sédhiou, Dakar et de la région hôte, Ziguinchor. Selon Habib Sabaly, président de l’association, l'objectif est de structurer un cadre de réflexion capable de porter la voix des personnes handicapées auprès des autorités. Cette initiative met un accent particulier sur la vulgarisation de la loi d’orientation sociale et la promotion de programmes dédiés, notamment pour les femmes en situation de handicap, jugées plus vulnérables.







L’enjeu majeur identifié par ces élus reste l’accès aux sphères décisionnelles. Pour le responsable associatif, l’absence des personnes handicapées dans les lieux où se prennent les décisions limites l’impact des politiques d'inclusion. Bien que des avancées soient notées avec l’élection de maires, de députés et de présidents de commission parlementaire en situation de handicap, l'association plaide pour une généralisation de cette représentation dans toutes les collectivités territoriales du pays.



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Les participants à cette rencontre entendent ressortir mieux outillés pour mener un plaidoyer efficace en faveur de l’accessibilité des cadres de vie et de l’équité sociale. Au-delà des élus, le combat porté à Ziguinchor concerne également l’inclusion des enfants handicapés dans le système éducatif et social. Ce cadre d'action renouvelé doit permettre, à terme, de transformer les engagements théoriques en réalités concrètes pour les millions de Sénégalais vivant avec un handicap.

