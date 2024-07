Présidence: Hannibal Djim et Ousmane Abdoulaye Barro, nommés conseillers spéciaux du Président Diomaye

De nouvelles nominations viennent d'être annoncées ce vendredi, portant le total des nominations en Conseil des ministres à 84. Il s'agit de Hannibal Djim et Ousmane Abdoulaye Barro, nommés Conseillers spéciaux du Président de la République.



Rappelons que le dernier a été arrêté le 8 février 2023 par les forces de sécurité sénégalaises sous l’ancien régime de Macky Sall, a été libéré juste avant les élections présidentielles.



M. Djim était accusé de « financement d’activités de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles politiques graves, complot contre l’autorité de l’État, actes de nature à occasionner des troubles politiques graves et à compromettre la sécurité publique ».