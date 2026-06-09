Présidence de l’AN : Alioune Tine estime qu'Ousmane Sonko aurait dû laisser El Malick Ndiaye poursuivre son travail

Le fondateur du think tank Afrikajom Center, Alioune Tine, a livré son analyse de l'actualité politique sénégalaise, écartant l'idée d'un divorce entre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye, tout en pointant un manque d'entente.







Le leader de Pastef a, selon lui, commis une erreur stratégique en optant pour la présidence de l'Assemblée nationale. Alioune Tine estime qu'avec l'ambition de devenir président de la République, Ousmane Sonko aurait dû s'écarter après son départ de la primature, se consacrer à la gestion de son parti, et laisser les Sénégalais le porter à la tête du pays en 2029.







L'ancien président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, est également mis en avant par le membre de la société civile, qui salue le travail qu'il abattait à la tête de l'hémicycle. Invité à l'émission Tolouway, Alioune Tine considère qu'El Malick Ndiaye incarnait parfaitement ce poste et répondait aux attentes de l'opinion.







La tête de l'institution parlementaire n'apporte, d'après lui, aucune plus-value à Ousmane Sonko, puisque les députés lui sont déjà acquis. Le droit de regard et la direction de l'Assemblée auraient pu se faire à distance, tout en permettant à El Malick Ndiaye de poursuivre sa mission.

