Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a demandé ce samedi 21 novembre aux 54 fédérations membres de soutenir Gianni Infantino, candidat à sa réélection à la présidence de la Fédération internationale de football association (FIFA).



Selon les informations relayées par nos confrères de L’Equipe, cette demande a été faite à Abuja (Nigéria), lors de la 48e assemblée générale de la CAF. Patrice Motsepe a invité les représentants des 54 fédérations africaines à se lever pour applaudir Gianni Infantino. Philippe Diallo, président de la Fédération française de football (FFF) et candidat à la présidence de la FIFA, a également assisté à cette séquence.



«Gianni, vous avez notre soutien. Au nom des 54 associations membres en Afrique, vous êtes notre candidat », a déclaré le président de la CAF devant l'Assemblée. Ce plébiscite africain intervient au lendemain de l'annonce du soutien « à l'unanimité » des pays sud-américains de la Conmebol à la candidature de Gianni Infantino.



Trois candidats s'affronteront lors de l'élection présidentielle de la FIFA, prévue le 18 mars 2027 à Rabat, au Maroc, dans le cadre du 77e Congrès de l'instance. Les trois personnalités ayant officiellement déposé leur dossier dans les délais impartis sont le président sortant italo-suisse Gianni Infantino, le président de la Fédération française de football Philippe Diallo, et le président d'honneur de la Fédération japonaise Kohzo Tashima. Leurs dossiers doivent maintenant être validés par la commission électorale d'ici au 18 février 2027, avant le vote à bulletin secret des 211 fédérations membres.