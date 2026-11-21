« Ce qui arrive aujourd'hui à la presse sénégalaise est profondément triste et particulièrement préoccupant. Le Sénégal, qui a longtemps fait figure de pionnier en matière de liberté de la presse en Afrique, ne peut rester indifférent face à la disparition progressive de ses entreprises médiatiques.



Ces organes de presse ont contribué, au fil des décennies, à l'éveil des consciences, à la défense des libertés fondamentales et à la consolidation de la démocratie. Ils ont été des sentinelles de la République, des témoins de l'histoire et, bien souvent, les derniers remparts contre les dérives du pouvoir.



Voir aujourd'hui des groupes de presse historiques crouler sous le poids des dettes, accumuler les difficultés financières et être contraints de mettre la clé sous le paillasson était tout simplement inimaginable.



Il est urgent que l'État du Sénégal prenne pleinement conscience de la gravité de cette situation et apporte un soutien concret, responsable et durable aux entreprises de presse. Ce soutien ne doit cependant être ni une faveur politique ni un moyen de contrôler les lignes éditoriales, mais un mécanisme transparent destiné à préserver leur viabilité économique et leur indépendance.



La presse n'est pas un adversaire de l'État. Elle est un pilier de la démocratie. Un pouvoir véritablement attaché aux valeurs républicaines doit comprendre qu'une presse libre, plurielle et économiquement viable est une richesse nationale.



Soutenir la presse, ce n'est pas financer la complaisance, encore moins acheter le silence des journalistes. C'est défendre le droit des citoyens à une information libre, préserver le pluralisme des opinions et protéger l'un des fondements essentiels d'une démocratie. Car une démocratie sans presse libre est une démocratie qui s'expose au silence, à l'opacité et à l'arbitraire.



Le Sénégal ne doit pas laisser mourir ceux qui, pendant des décennies, ont contribué à faire vivre sa démocratie. Il est encore temps d'agir !



Mes pensées aux pionniers de la presse libre sénegalaise Babacar Touré, Abdoulaye Ndiaga Sylla, Ibrahima Fall, Sidi Lamine Niasse, Mame Less Dia, Abdoul Latif Coulibaly, Abdoulaye Bamba Diallo, Boubacar Boris Diop, Tidiane Kassé, Abdarahmane Camara, Mame Less Camara, Demba Ndiaye, Sada Traoré, Pape Kane entre autres ».



Kaaw Touré

Un Mauritanien de naissance et un sénégalais d'adoption.