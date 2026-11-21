« Le Président Bassirou Diomaye Faye a créé les conditions du sabotage de l’institution parlementaire en manquant à son devoir de garant du fonctionnement régulier des institutions et en laissant s’opérer un hold-up institutionnel à l’Assemblée nationale, avec l’installation illégale de son président.



Toute cette situation est la conséquence d’un véritable naufrage institutionnel dont il porte une responsabilité politique majeure.



Aujourd’hui, le recours à l’article 68 de la Constitution pour faire passer la LFR, même s’il peut être défendu sur le plan de la légalité, soulève une autre préoccupation. Celle de l’extension exorbitante des pouvoirs de substitution du Président de la République au détriment des prérogatives budgétaires du Parlement.



D’autres mécanismes auraient pu être privilégiés, dans le respect de l’équilibre des pouvoirs et du jeu institutionnel. L’engagement de la responsabilité du Premier ministre devant l’Assemblée nationale, notamment, constituait une voie constitutionnelle.



On ne peut pas laisser prospérer un déséquilibre institutionnel, puis invoquer la nécessité de le résoudre pour renforcer les prérogatives de l’Exécutif.



Le Président ne peut être à la fois celui qui laisse se créer la crise institutionnelle et celui qui tire argument de cette crise pour étendre ses propres pouvoirs ».



Thierno Bocoum

Président AGIR-LES LEADERS