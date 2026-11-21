Réunie à Abuja, au Nigeria, à l’occasion de sa 48e Assemblée générale ordinaire, la Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé ce samedi des résultats financiers en nette hausse pour l'exercice 2026. L'instance dirigeante du football continental enregistre un bénéfice net de 31,2 millions de dollars, soit l'équivalent de plus de 18 milliards de FCFA.



Une performance portée par une dynamique commerciale exceptionnelle, l'organisation précisant sur son site officiel Cafonline : « Aujourd’hui, la CAF affiche un bénéfice net de 31,2 millions de dollars. Ses revenus totaux ont atteint 284 millions de dollars (plus de 169 milliards FCFA), soit une progression de plus de 200 % ».



Ce redressement comptable se traduit directement par une consolidation des fonds propres de l'institution. Alors qu'elle accusait auparavant un trou financier de 16,8 millions de dollars dans ses réserves, la CAF dispose désormais d'un excédent de 14,4 millions de dollars. À la clôture de son année fiscale en juin 2026, sa trésorerie affichait un montant disponible de 118,8 millions de dollars, dépassant ainsi la barre des 70 milliards de FCFA.



Une hausse massive des allocations destinées aux fédérations



Fort de cette embellie économique, l'organe a revu à la hausse sa politique de redistribution financière en direction de ses différentes composantes, incluant les fédérations nationales, les unions zonales, les clubs ainsi que l'organisation des compétitions. L'objectif affiché est de doter les acteurs locaux de moyens plus conséquents pour accélérer le développement de la discipline sur l'ensemble du continent.



Cette volonté s'illustre particulièrement par la revalorisation continue des subventions directes versées aux pays membres depuis cinq ans. Selon les précisions fournies par Cafonline : « Depuis 2021, le soutien financier annuel accordé à chaque association membre a augmenté de 250 %, passant de 200 000 dollars à 700 000 dollars. Cette dernière augmentation est entrée en vigueur en juillet 2026 ».



À travers ce nouveau palier budgétaire, l'instance africaine franchit une étape décisive vers ses engagements à moyen terme. Comme le souligne la communication officielle de la Confédération : « Cette progression permet à la CAF d’atteindre 70 % de son objectif, qui consiste à allouer annuellement 1 million de dollars à chacune de ses associations membres ».