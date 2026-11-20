L’international sénégalais Sadio Mané est devenu père pour la deuxième fois à quelques heures seulement de la rencontre entre Al Nassr et Al Ahli, selon le journal saoudien Arriyadiyah cité par le compte X Actu SPL. L’ailier sénégalais a accueilli ce nouvel enfant juste avant le coup d’envoi de cette affiche. Ce bel événement familial survient à un moment clé pour l’attaquant d’Al Nassr. Le joueur aborde ce rendez-vous sportif avec une motivation particulière.