Présidence de la République: une journée de télé-consultations opérées par trois hommes

Le Sénégal est suspendu aux lèvres de trois personnes chargées de délivrer ce dimanche la liste des membres du Gouvernement qui va démarrer l'ère Macky II. Après la nomination samedi de Mahammad Boun Abdallah Dionne aux postes cumulatifs de Premier ministre, ministre d'Etat et Secrétaire général de la Présidence et celle de Maxim Jean Simon Ndiaye au poste de ministre, Secrétaire général du Gouvernement, l'opinion nationale attendait un ballet de personnalités au Boulevard de la République pour les consultations d'usage, précédant les nominations et la publication de la liste des membres du nouveau Gouvernement. Le "spectacle" est tout autre.



Les journalistes qui se sont déplacés sur les lieux n'ont quasiment rien eu à se mettre sous la dent. C'est d'abord le Premier ministre et le Secrétaire général du Gouvernement qui se sont pointés en début de journée. Mahammad Boun Abdallah Dionne et Maxim Simon Ndiaye n'ont été rejoints par le président de la République que vers 16 heures pour un entretien à trois dans le bureau de ce dernier. Les reporters, qui ont ensuite été autorisés à s'installer à l'intérieur du Palais, vont encore patienter d'autres heures.



Pendant ce temps, les trois hommes forts de l'Etat sont enfermés dans le bureau du chef de l'Etat. Des indiscrétions affirment que les consultations se font à distance et au téléphone. Le temps file. Et à l'heure où ces lignes sont publiées, pas encore l'ombre d'une liste. Les journalistes ont fini d'installer leurs caméras. Avec eux, le peuple attend la fameuse liste...