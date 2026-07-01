Présidence : le Professeur Meïssa Diakhaté nommé Directeur de Cabinet adjoint

Le Professeur Meïssa Diakhaté, enseignant agrégé de droit public, a été officiellement nommé Directeur de Cabinet adjoint du président de la République. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a choisi cet universitaire pour intégrer son équipe rapprochée au palais, selon une note officielle de la Présidence de la République.



Le nouveau Directeur de Cabinet adjoint hérite également d'une mission hautement stratégique. Le Professeur Meïssa Diakhaté devient le Coordonnateur du pôle juridique de la Présidence de la République. Cette double casquette le place désormais au cœur de l'ingénierie légale de l'Exécutif, dans un contexte national marqué par d'importants projets de réformes et des arbitrages constitutionnels majeurs.