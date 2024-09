Président Diomaye : « l’ordre politique, sous mon magistère, ne supplantera jamais l’ordre légal »

La rupture poursuit son chemin. Après le Palais, c’est au tour de l’Assemblée nationale. Le Président Bassirou Diomaye Faye a décidé en cette veille de la Déclaration de Politique Générale (DPG) du Premier ministre, Ousmane Sonko d’envoyer les parlementaires au chômage, voire à la retraite.



Comme argument, le Chef de l’Etat a affirmé qu’une collaboration avec les députés de Macky Sall n’était pas envisageable, car ces derniers étaient déterminés à bloquer le projet qu’il compte dérouler pour la bonne marche du peuple.



« Le gage d’une collaboration franche avec la majorité parlementaire, dans le seul intérêt du peuple Sénégalais était une illusion. Celle-ci, ayant décidé de se détourner du Peuple pour promouvoir le culte du blocage et ainsi entraver la mise en œuvre du Projet sur la base duquel j’ai été élu », a affirmé Diomaye lors de son discours à la nation.



« Aujourd’hui, plus que jamais, l’heure est venue d’ouvrir une nouvelle temporalité à notre quinquennat. L’article 3 de notre Constitution rappelle que la souveraineté nationale appartient au peuple. Ce faisant, le peuple est invité à reprendre ses titres d’habilitation et à décider souverainement si l’Assemblée nationale doit refléter les aspirations profondes de changement qui se sont exprimées au soir du 24 mars 2024 ou si elle doit demeurer encore le dernier avatar bloquant d’un régime déchu. Il y allait donc de mon devoir juridique, éthique et moral de ne céder la moindre parcelle de tolérance aux contempteurs de la Loi », a conclu-le président de la République.



Ainsi donc, voir le Premier ministre Ousmane Sonko, à l’hémicycle pour une DPG, ne sera qu’un rêve qui ne se réalisera jamais pour les Parlementaires de BBY. Cette DPG qu’ils ont tant décriée allant même jusqu’à fixer leur propre date ne se fera plus, après la décision du Président Diomaye. Dire que Ousmane Sonko a une fois de plus raison. « Le 13 septembre bou dioté gni lenen lagnouy tal » « à la date du 13 septembre, ils auront autre chose à faire ». Faisait-il allusion aux députés pour « faire leurs bagages »!