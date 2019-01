Présidentielle 2019 : Bamba Fall l’équation à plusieurs inconnus

«Maintenant que nous sommes devant le fait accompli, il faut réfléchir pour savoir quelle attitude adopter. Et comme tout le monde le sait, la Médina est un bastion de Khalifa Sall. C’est dans ce sens que nous sommes en conclave à Saly», a déclaré Bamba Fall qui s’est prononcé sur son éventuel soutien à un des candidats à la présidentielle.



Mais, annonce-t-il dans les colonnes de L’Observateur, la décision appartient d’abord aux différentes entités de sa commune à savoir les mouvements de femmes, des jeunes, des notables, entre autres. Et ce sera après que tout le monde ait donné sa position que la décision finale sera prise, en conformité avec «l’intérêt de la Médina.»



Avant de révéler qu’il est courtisé par tous les candidats à la présidentielle : «tout le monde est venu. Je reçois des appels. On me demande des audiences mais j’ai refusé, je n’accepterai de discuter avec personne tant que la Médina ne sera pas prête… »



Quant aux consignes de Khalifa Sall si ce dernier se positionne, l’édile de la Médina affirme qu’elles ne pèseront pas sur la balance puisque, martèle-t-il, «Khalifa peut faire un choix au niveau national, c’est un homme d’une dimension nationale. C’est différent de quelqu’un qui a en même temps un mandat local.»



Et de conclure : «un homme politique simple qui n’est pas un maire ou autre, il peut librement donner une position. Cela n’aura aucune conséquence. Mais moi, si je parle, cela aura un impact sur le vécu de la Médina et de sa mairie. Même si Khalifa Sall parle, moi ma position va tenir compte de l’intérêt de la Médina.»