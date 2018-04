Présidentielle 2019 : Bamba Ndiaye, l'ancien miinistre de Wade rejoint Macky

Le pouvoir ratisse large en cette année préélectorale. Au fur et à mesure que 2019 s'approche, les audiences au Palais se multiplient suivis souvent de débauchages de membres de l'opposition. Et peu importe leur poids électoral.



Ce dimanche, c'est l'ancien ministre conseiller, chargé de la Communication, des Relations avec la presse, des Affaires religieuses et Porte-parole de la Présidence de la République, sous le magistère de Wade qui annonce son ralliement dans la mouvance présidentielle, en vue de l'élection de février 2019. Mamadou Bamba Ndiaye se dit convaincu par le Président Macky Sall, après une audience avec l'homme.

"Suite à une audience que j'ai eue avec le Président de la République M. Macky Sall et compte tenu des discussions qui s'en sont suivi, j'ai pu comprendre que l'homme fait preuve d'un patriotisme ardent, doublé d'une grande ambition pour le Sénégal, mais surtout d'une sérénité rassurante. Cette posture qui s'ajoute à son bilan d'étape ont fini par me convaincre de la nécessité de le soutenir et de l'accompagner pour l'obtention d'un second mandat présidentiel en 2019", a-t-il souligné dans une déclaration écrite ce dimanche.



L'ancien ministre de Wade de s'engager " entièrement, à faire partie des grands acteurs qui œuvrent désormais pour sa réélection en 2019"