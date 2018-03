Présidentielle 2019 : Macky Sall recrute le fils de Bernard Kouchner pour...

Macky ne sera pas une exception à la règle. Après Diouf et Wade, qui ont, sous leur magistère fait appel à un "sorcier blanc", pour définir leur stratégie de communication en vue de l'élection présidentielle, Macky Sall recrute un spécialiste français en vue de la présidentielle de 2019.

Selon des informations du journal Walf Quotidien, il s'agirait du fils de Bernard Kouchner, ancien ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy et conseiller d’Alpha Condé. Ce fils de Kouchner, dont le nom n’a pas été dévoilé (Ndrl : Kouchner a 3 fils : Alexandre, Antoine et Julien) dit-on, aurait travaillé dans la communication d’Emmanuel Macron.



Le journal ajoute que la nouvelle recrue aurait récemment tenu une séance de travail avec Macky Sall et des membres de sa cellule de communication dans la résidence secondaire de Popenguine du chef de l’Etat sénégalais.



La réunion avait réunit, Macky Sall, son Premier ministre, El Hadji Kassé, de conseillers Français, Britannique, Américain et Guinéen.



En février 2000, Abdou Diouf s’était attaché les services du publicitaire Français Jacques Seguela. Abdoulaye Wade, en 2012, avait fait venir Anne Meaux, Directrice de Image 7