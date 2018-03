Présidentielle 2019 : Ousmane Sonko n'est pas encore candidat

Le leader du parti Pastef ne veut pas se précipiter pour ce qui s'agit de sa candidature à la prochaine élection présidentielle qui va avoir lieu le 24 février 2019. Ousmane Sonko pense que le moment n'est pas encore venu d'annoncer une candidature et qu'il y a un préalable.



"C'est trop tôt pour le dire (s'il va être candidat ou non). Je ne peux que manifester une volonté, une intention, en tant qu’acteur politique. Parce qu’on n’est pas venu en politique pour faire de la figuration. On est venu parce qu’on pense avoir une vision, des idées pour le Sénégal. Partant de cette trajectoire, l’aboutissement logique est de participer à toute élection. Mais ça c’est le souhait porté, pas par Ousmane Sonko seulement, mais par tout un appareil", a déclaré Ousmane Sonko, au cours de l'émission Grand Jury de ce dimanche sur la Rfm.



Le député dit ne pas vouloir être du lot des "Sénégalais qui se précipitent d'annoncer leur candidature, pour après se rétracter plus tard". Sonko souligne qu'une candidature doit être sérieuse et qu'on ne doit pas participer à une élection "pour amuser la galerie". Raison pour laquelle, il s'est donné du temps pour d'abord communiquer avec les Sénégalais, construire un appareil et une machine électorale, mais surtout, dit par la mobilisation des capacités financières dans le but de sillonner le pays "bourgade par bourgade, ville par ville, département par département, en allant dans la diaspora et en présentant aux Sénégalais un programme".



C'est seulement après avoir bouclé toutes ces étapes que le leader de Pastef espère, d'ici 4 à 5 mois, son intention sera matérialisée par une investiture qui sera faite par un parti, une coalition ou un groupe. C'est alors seulement que "nous viendrons dire aux Sénégalais nous serons candidat à l'élection présidentielle, et voilà le programme que nous comptons vous soumettre".



Ousmane Sonko a, par ailleurs, annoncé la sortie très prochaine d'un "ouvrage vision" qui comportera les grands axes du programme qu'il a pour le Sénégal.