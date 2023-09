Présidentielle 2024 : Abdoulaye Daouda Diallo parle ce samedi

Abdoulaye Daouda Diallo fera face à la presse ce samedi 16 septembre pour une déclaration. La rencontre avec les journalistes se tiendra au siège du Conseil économique, social et environnemental (CESE) dont il est le président à 16 heures.



Le responsable politique de Benno est attendu sur plusieurs sujets, notamment son soutien très débattu à Amadou Bâ, candidat de la mouvance présidentielle.



À noter qu’une presse proche du palais a déjà annoncé que Abdoulaye Daouda Diallo a accepté de se ranger derrière le candidat de la coalition au pouvoir, Amadou Ba. Une information qui n’a été confirmée ni par le camp du Premier ministre, ni par les proches du président du Conseil économique, social et environnemental (CESE).



Le journal L’AS avait également annoncé sa démission du CESE et sa déclaration de candidature. Plus que quelques heures à patienter pour lever le suspense.