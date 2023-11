Présidentielle 2024 : Le FSD/BJ de Cheikh Bamba Diéye a déposé sa caution

Les dépôts de Caution pour les Candidats déclarés à la présidentielle 2024, ont débuté le lundi 27 novembre. À cet effet, le Front pour le socialisme et la démocratie/Benno Jubël (FSD/BJ), conformément à l’article L.122 du code électoral, a déposé sa caution ce mercredi 29 novembre à la Caisse des dépôts et Consignations (CDC).



Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Pressafrik, le FSD/BJ annonce avoir déposé sa caution au nom de son candidat Cheikh Bamba Dieye.

« Conformément à l’article L.122 du code électoral qui astreint les candidats au dépôt d’un cautionnement pour l’élection présidentielle du 25 février 2024, le FSD-BJ tient à informer l’opinion nationale et internationale du dépôt ce mercredi 29 novembre 2023, à la Caisse des Dépôts et Consignations, de la caution du Candidat à la candidature, titulaire de la fiche n°54, Monsieur Cheikh Mamadou Abiboulaye Dieye dit Cheikh Bamba DIEYE », lit-on sur le communiqué.