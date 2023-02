Présidentielle 2024 Sénégal: déjà 15 candidats déclarés à un an du scrutin... noms et profils

La course à la Présidentielle de 2024 est lancée au Sénégal. Le ministre de l'Intérieur a, dans un communiqué publié le 17 février dernier, annoncé que le scrutin a été fixé par décret présidentiel au 25 février 2024 (le décret n'est toujours pas publié officiellement). A moins d'un an de cette élection qui devrait marquer la fin du "règne" de Macky Sall, une quinzaine de déclarations de candidature a été enregistrée. Pour le moment, la parité est très malmenée dans la liste de prétendants au fauteuil présidentiel. Sur les 15 aspirants à la magistrature suprême, il y a 14 hommes et une seule femme.



1 - Khalifa Sall, l'espoir d'un PS en léthargie

Il a été écarté de la Présidentielle de 2019 par la justice sénégalaise dans l'affaire dite de la Caisse d'avance de la Mairie de Dakar à l'issue de laquelle il a été condamné à 5 ans de prison, le 30 mars 2018. Mais Khalifa Sall, qui a entamé une tournée nationale et internationale depuis plusieurs mois, a annoncé qu'il est l'unique candidat socialiste en perspective. S'il arrive à faire valider sa candidature en 2024, ce sera sa première élection présidentielle.



2 - Mor Faye, l'autre égaré du PS

Ancien lieutenant du défunt secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng, le natif de Tassette (Commune du département de Thiès), Mor Faye, considère qu'il a été le premier socialiste à avoir déclarer sa candidature pour la Présidentielle de 2024. Il considère Khalifa Sall comme faisant partie du passé du parti de Senghor et Abdou Diouf. "Le 7 janvier 2023 à Thiès, je déclarais ma candidature à la Présidentielle de 2024, au nom de tous les socialistes qui croient en la reconquête du pouvoir. Dès lors, ce serait scandaleux qu'un ancien camarade qui a abandonné le navire avec la manière puisse s'adresser ainsi à nous autres qui nous sommes battus pour garder ce qui reste du parti", a-t-il déclaré. Avant d'ajouter que "le Parti socialiste se conjugue au présent pour l'avenir avec le candidat Mor Faye pour la Présidentielle de 2024".



3 - Ousmane Sonko, le principal opposant

C'est celui qui empêche le Président sortant de dormir sur ses deux oreilles. Sorti 3e de la dernière élection présidentielle de 2019 avec 15% des suffrages, Ousmane Sonko a vu sa popularité accroître au cours des dernières années. Ses attaques frontales à Macky Sall, qu'il accuse de vouloir l'empêcher de se présenter en 2024, ont fini de cristalliser l'attention de toute l'opinion nationale et internationale. Depuis un bon moment, il n'y a que lui, ses camarades de parti et ses militants qui subissent persécutions et arrestations.



4 - Malick Gakou, le 5e Président convaincu

Le leader du Grand Parti, qui fait partie de la Conférence des leaders de Yewwi Askan Wi, ne s'est pas limité à déclarer sa candidature. Malick Gakou est convaincu qu'il sera le 5e président de la République du Sénégal. "Je sais que vous avez des doutes, mais je vous le dis ici, vous êtes en train d'interviewer le 5e Président du Sénégal", confiait-il aux journalistes le 20 février dernier.



5 - Babacar Diop, le révolutionnaire

Le Président de FDS Guelewaars fait partie de la nouvelle génération de politiques sénégalais qui prônent la rupture. Disciple et inconditionnel de Mamadou Dia et Cheikh Anta Diop, l'enseignant et Docteur en Philosophie à l'Ucad, Babacar Diop, qui a été élu maire de la ville de Thiès, sous la bannière de Yewwi Askan Wi, compte briguer les suffrages des Sénégalais en 2024.



6 - Déthié Fall, le génie mandataire

C'est son coup de génie à la veille du dépôt des listes pour les Législatives de 2022 qui a permis à l'opposition de balloter la coalition au pouvoir de sorte à lui imposer, pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, une cohabitation à l'Assemblée nationale. En effet, en tant que mandataire de Yewwi Askan Wi, Déthié Fall avait mis en oeuvre un plan pour sceller une inter-coalition avec Wallu Sénégal pour un maillage du territoire national. Le résultat a été éblouissant: l'inter-coalition a obtenu 80 députés contre 82 pour la coalition a pouvoir. Mais y aura-t-il un Plan qui puisse conduire Déthié Fall et le PRP au Palais au soir du 25 février ? L'avenir nous dira.



7 - Al Hassane Niang, l'homme des ACP

Al Hassane Niang, un spécialiste de la gouvernance publique et des réformes institutionnelles et démocratiques. a été investi, le week end dernier, au cours d’un congrès d’investiture dans la capitale du rail par le mouvement "Jitteul Waref" . Né en 1976, il travaille depuis une quinzaine d'années dans l’accompagnement des Etats Acp (Afrique, Caraïbes, Pacific) dans la mise en œuvre des réformes et politiques publiques.



8 - Aminata Touré, la dame de piques

L'ancien Premier ministre a cheminé avec Macky Sall durant sa décennie à la tête du Sénégal. Assommée et révoltée par les promesses non tenues du chef de l'APR, Mimi Touré a claqué la porte du parti au pouvoir pour déclarer son intention de se présenter à la Présidentielle de 2024. Elle enchaîne les sorties et les piques à l'endroit de Macky Sall et de ses affidés. Seln elle, la volonté de l'actuel président de violer la Constitution pour briguer un 3e mandat est la raison pour laquelle elle a quitté la coalition BBY.



9 - El Haj Diouf, Me déchu

Suspendu par l'Ordre des avocats, El Haj Diouf ne peut plus porter de robe noire pour plaider au tribunal. Mais cette suspension dont on ignore encore la durée, ne devrait pas l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle de 2024. S'il remplit les exigences de la loi électorale...



10 - Me Moussa Diop, serial clasheur

Après être parti au clash avec le président de la République, Macky Sall, pour s'être exprimé en défaveur de sa 3e candidature en 2024, Me Moussa Diop avait rejoint la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi. Mais il est encore allé au clash avec Khalifa Sall, Sonko et Cie, après les investitures sur les listes des Législatives de 2022. Il a décidé lui aussi de briguer les suffrages des Sénégalais dans un an.



11 - Mary Teuw Niane, Professeur sans base

Le Professeur de Mathématiques, Mary Teuw Niane, a accompagné Macky Sall de 2012 jusqu'à sa réélection en 2019. Mais il a fini par claquer la porte du régime en place pour garder sa liberté de ton. Recalé à l'étape des parrainages lors des Locales de 2022, il avait appelé à voter pour l'opposition. Mais s'il doit aller à la Présidentielle de 2024, il lui faudra au moins conquérir sa base à Saint-Louis.



12 - Doudou Sidibé, le candidat de l'empathie

Doudou Sidibé est enseignant-chercheur en sciences politiques et en sciences de gestion à ESIEE PARIS/Université Gustave. Il a été investi le week-end dernier par son parti le Rassemblement Populaire pour le Développement (RPD). Il promet d'être un président avec de l'empathie pour le peuple sénégalais.



13 - Bougane Gueye Dany, le cauchemar des parrainages

Il a été recalé en 2019 pour défaut de Parrainages. Lors des élections législatives de 2022, sa liste a encore été recalée à Dakar pour défaut de parrainages. Son premier objectif en 2024 sera de passer l'étape des parrainages. Il est l'un des rares candidats à disposer d'un grand groupe médiatique -D-Média).



14 - Siré Sy, le candidat chroniqueur

Chroniqueur politique sur certaines chaînes de télévision et sur des sites internet, Siré Sy se présente comme le candidat des « goorgorlu », et défend une ligne politique qui fait du social la priorité. Il annonce, par ailleurs, une tournée nationale pour aller à la rencontre des Sénégalais, et notamment des classes laborieuses.



15 - Dr Abdourahmane Diouf, le redoutable débatteur

Ancien cadre de Rewmi et non moins directeur de campagne du candidat Idrissa Seck, lors de la Présidentielle de 2019, Dr Abdourahmane Diouf a décidé de tracer son propre chemin en politique. Il n'a pas suivi le Rewmi dans la coalition au pouvoir. Très redoté dans les débats publics et télévisés, il est d'une clairvoyance d'esprit et d'une éloquence qui lui attirent la sympathie des "bienpensants". Mais la réalité politique sénégalaise est beaucoup plus complexe et il devra convaincre le Sénégalais lambda, majoritaire dans l'électorat.