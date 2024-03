Présidentielle 2024 : "Tout est fin prêt pour un bon scrutin" (DGE)

L’élection présidentielle, prévue le 24 mars prochain, s’approche à grands pas. Dimanche, tous les yeux seront braqués sur le scrutin sénégalais. Le défi de l’organisation et de la transparence devraient donc être relevés par la direction générale des élections (DGE).



Le directeur de la formation et de la communication de la DGE, Birame Sène a rassuré, sur la Radio futurs médias (RFM), que « tout est fin prêt un bon scrutin». «Qui dit élection, dit matériel électoral. Tout ce qu’on peut dire, c’est que tous les 46 départements ont reçu leur matériel électoral mais également la diaspora a réceptionné son lot. Tout ce qui permettra d’organiser une élection transparente et un bon scrutin est fin prêt», a indiqué M. Sène, qui a rappelé les enjeux de l’élection présidentielle.



«Nous avons fait le nécessaire pour une bonne organisation de l’élection», a-t-il ajouté. Birame Sène et la DGE ne comptent pas lésiner sur les moyens pour couvrir l’élection et demandent à tous les citoyens de se rendre sur les lieux de vote pour accomplir leur devoir citoyen.