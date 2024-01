Présidentielle 2024 : au total 32 observateurs déployés par l’Union européenne

À l'invitation du gouvernement sénégalais, l'Union européenne (UE) a déployé une Mission d'observation électorale (MOE UE) pour observer l'élection présidentielle du 25 février 2024. Au total 32 observateurs et une délégation de 7 députés du parlement européen vont être déployés dans toutes les régions du pays, annonce ce mercredi, la Cheffe observatrice de la Mission d’observation électorale (MOE), Malin Björk, lors d’une conférence de presse.



La Mission a pour objectif de présenter les modalités comme un travail et aller à la rencontre de tous les acteurs qui participent au processus électoral démocratique, inclusif et transparent, quelque soit leur situation actuelle afin de connaitre leur appréciation du processus électoral, du contexte politique et juridique, ainsi que le respect des libertés fondamentales (la liberté de se porter candidat et faire campagne librement.



Selon Malin Björk, les observateurs qu’on déploie seront dans l’obligation de rester impartiaux surtout et de respecter le code de conduite des observateurs de l’Ue. Ils sont tenus également de respecter les lois du pays.



Le jour de vote, ajoute-elle, « nous disposeront de plus de 130 observateurs sur le terrain issus de 27 Etats membres de l’Union européenne ».



La Cheffe observatrice a rappelé les principes qui guident l'observation électorale européenne « ceci est la troisième mission d’observation électorale que l’Union européenne (UE) déploie au Sénégal depuis 2012 et c’est une responsabilité que je prends pleinement au cœur pour l’ensemble de cette mission. On n’est impartiale, indépendante et on n’interféra pas au processus électoral. Notre mandat est d’effectuer une évaluation approfondie à longs termes au Sénégal ».



A l’en croire, le rapport final de la mission sera présenté aux autorités et au public quelques semaines après le vote. Il comprendra une évaluation plus approfondie du processus électoral ainsi que des recommandations pour des scrutins futurs.



« Nous appelons au respect des libertés et d’expressions ainsi qu’aux rejets de violences et de messages de haine. Nous allons contribuer positivement à une élection présidentielle inclusive, transparente, et libre », a-t-elle lancé.