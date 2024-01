Présidentielle 2024 : des ressortissants Sénégalais en France à pied d'oeuvre

A quelques semaines de l’élection présidentielle, les préparatifs y afférant vont bon train. A l’intérieur comme à l’extérieur du pays, membres de la société civile et observateurs sont à pied d’œuvre.



Ainsi, le collectif des cadres de la diaspora tient ce samedi à Trappes, en France un forum sur « la mobilisation de l’expertise de la diaspora pour le développement du Sénégal «. Ce collectif constitué de ressortissants Sénégalais vivant dans l’Hexagone, entend jouer sa partition par ce forum.



A travers ce forum, les organisateurs de cette rencontre veulent « faire entendre la voix des Sénégalaises et des Sénégalais de l’extérieur dans la campagne et, surtout, servir de plateforme stratégique en contribution aux programmes des candidats ».

Enfin, souligne le communiqué les Sénégalais de l’extérieur par ce forum ne seront pas en reste pour « un scrutin paisible et transparent » le 25 février 2024.