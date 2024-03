Présidentielle 2024: le GRADEC salue le calme et la sérénité du scrutin

L'élection présidentielle du 24 mars dernier était organisée sous des prémices de tensions préfectorales. Et des heurts post électoraux étaient également craints. Cependant, le scrutin s'est finalement "déroulé dans le calme et la sérénité", selon le GRADEC. "Malgré les nombreuses craintes nourries ça et là du fait d'un processus électoral quelquefois chaotique, marqué par les nombreuses difficultés relevées au niveau du parrainage, du dépôt et de l'invalidation de certaines candidatures sans compter les problèmes relatifs au fichier électoral et à la carte électorale", peut-on lire sur leur communiqué.

Le GRADEC s'est réjoui de la suite "apaisée" de l'élection. Félicitant le président élu, Bassirou Diomaye Faye, le Groupe de recherche a salué l'engagement de ce dernier "d'engager de larges concertations avec l'ensemble des forces vives de la Nation en vue d'engager des réformes urgentes que la situation demande ainsi que les mesures que le peuple attend".

Le Groupe de recherche et d'appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance (GRADEC) a félicité le "peuple sénégalais pour avoir su se hisser à la hauteur et des défis de ces élections". Ayant déployé un dispositif de monitoring de la violence électorale composé de 60 moniteurs, le GRADEC a pu "relever quelques incidents, qui n'ont pas influé négativement sur le déroulement du scrutin".