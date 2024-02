Présidentielle : Amadou Ba se dit prêt à gagner « quelle que soit la date »

Amadou Ba a réitéré sa volonté et sa détermination à conduire la coalition à la victoire dès le premier tour de l’élection présidentielle quelle que soit la date qui sera retenue. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar a tenu ces propos lors de sa rencontre avec son directoire de campagne mercredi 21 février 2024.



Au cours de cette réunion, le candidat de Benno Bokk Yakaar a exprimé sa gratitude envers le Président Macky Sall pour l’avoir choisi. Il a également exhorté les coordonnateurs à poursuivre leur engagement et à se concerter sur l’organisation et la mobilisation des électeurs. Aux responsables des différents pôles du Directoire il les a encouragés d' « intensifier l’activité de production des stratégies sectorielles en direction de toutes les couches de la population » et a assuré que toutes les conditions étaient réunies pour une campagne électorale victorieuse.



Le Candidat de la coalition Benno Book Yakaar, Amadou Ba a sollicité le soutien de tous les membres du Directoire à l’initiative du dialogue lancée par le chef de l’Etat en vue de relever ensemble, avec le Peuple sénégalais, les défis majeurs tels que la paix, l’emploi massif des jeunes et le pouvoir d’achat des ménages.