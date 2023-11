Présidentielle à Madagascar: les premières estimations confirment la faible participation

Le taux de participation au scrutin est d'environ 37,22% selon les estimations encore provisoires de la commission électorale (Ceni).C’est la première fois qu’à Madagascar, la Commission électorale parvient à donner une première tendance au soir du scrutin. Grâce à la transmission électronique des procès-verbaux pris en photo dans les bureaux de vote. Le délégué d’Andry Rajoelina à la Céni s’en félicite. « Il y a eu une amélioration dans le travail de la Céni par rapport au scrutin présidentielle précédent puisqu'il y a eu une célérité dans la collecte des résultats. »Mais cet avocat le reconnait lui-même, le taux de participation, 37,22%, n’a été obtenu qu’à partir de 3% des bureaux de votes, et concerne moins de 0,2% des électeurs, dans des zones urbaines. Nicolas Julio Andrianantenaina, le délégué du candidat Siteny Randrianasoloniaik, juge qu’il faut attendre pour tirer des conclusions. « C'est plus ou moins sélectif par rapport aux résultats dans les autres régions. On attend que les résultats parviennent à la Céni globalement. »Les résultats provisoires consolidés à partir de 80% des bulletins devraient être publiés par la Ceni le 24 ou le 25 novembre et les résultats définitifs proclamés par la Haute cour constitutionnelle début décembre, rappelle notre envoyée spéciale Claire Fages.Le collectif de dix candidats, opposés au président sortant Andry Rajoelina et rassemblant notamment deux ex-présidents malgaches, avait annoncé plus tôt dans la soirée une participation « au plus bas dans l'histoire électorale de Madagascar », aux alentours de 20%, selon des chiffres qui leur ont été transmis par les observateurs internationaux.Lors d'une intervention au Parlement jeudi soir, la présidente de l’Assemblée nationale, a « pris acte de l'élection » au nom de la plateforme de dialogue et de médiation qu'elle dirige. « Chaque citoyen a accompli son devoir en votant ou non en fonction de ses options, a déclaré Christine Razanamahasoa. Que chacun médite sur ce que nous avons vécu aujourd'hui et que nous nous remettions en cause. » Quant à la légitimité du scrutin, elle estime que « les chiffres sont éloquents. Et parlent d’eux-mêmes. »De son côté, le collectif des dix opposants et candidats à la présidentielle, qui avait appelé au boycott du premier tour, a déclaré à la fermeture des bureaux de vote ne pas « reconnaître ces élections », et réitère que l’élection présidentielle de ce jeudi a été organisée de force et dans l’illégalité. « La majorité des Malgaches s’est exprimée à travers le fait qu’ils sont restés chez eux », a affirmé l’ex-président et membre du collectif Hery Rajaonarimanpianina au micro de RFI.Une position loin d’être défendue par le gouvernement. Le président de la République par intérim, le général Ravalomanana, estime pour sa part que le taux de participation ne peut pas être un indicateur de légitimité. « On peut ne pas aller voter pour diverses raisons : rien ne permet de dire que c’était en soutien au collectif. Exploiter le taux de participation est enfantin. »En milieu d’après-midi, Stella Razanamahefa la porte-parole de l’observatoire de la société civile Safidy confirmait déjà les premières impressions. A partir d’un échantillon de 2 300 bureaux de vote sur tout le territoire, à midi, la participation était deux fois plus faible qu’au dernier scrutin. « En 2018, nous avons pu constater les taux de participation à 44%, tandis que cette année, c’est à 22,4%. »L’abstention est particulièrement forte dans la capitale et le centre du pays, alors que le sud s’est mobilisé davantage.