Présidentielle au Ghana : Bawumia, candidat du parti au pouvoir, reconnaît sa défaite

Le vice-président ghanéen, Mahamudu Bawumia, candidat du New Patriotic Party (NPP) au pouvoir, a annoncé ce dimanche matin qu’il reconnaissait sa défaite lors de l’élection présidentielle. Il a précisé avoir contacté son principal adversaire, John Dramani Mahama, pour le féliciter.



« Le peuple ghanéen s’est exprimé, il a voté pour le changement, et nous respectons cette décision avec humilité », a déclaré le candidat du NPP lors d’une conférence de presse à Accra, la capitale ghanéenne.



Par ailleurs, l’ancien président et désormais candidat victorieux, John Dramani Mahama, a confirmé sur son compte X avoir reçu l’appel de Bawumia.