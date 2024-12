Présidentielle au Ghana : le chef du bureau UNOWAS félicite le peuple ghanéen

Le Ghana a une nouvelle fois donné une véritable leçon de démocratie dans une Afrique de l'Ouest marquée par des coups d'État militaires et constitutionnels. Lors de l'élection présidentielle du samedi 7 décembre 2024, l'ancien président John Dramani Mahama, candidat de l'opposition, a remporté la victoire face à Bawumia, le vice-président et candidat du président sortant Nana Addo. Un peu plus tôt dans la soirée, Bawumia a appelé son adversaire pour le féliciter.



Cet exemple de démocratie est salué par le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Leonardo Santos Simão. Dans un communiqué adressé à PressAfrik, il a exprimé ses félicitations au peuple ghanéen pour le succès des élections présidentielles et parlementaires du 7 décembre 2024, qui se sont déroulées dans une atmosphère de paix et de sérénité.



"La responsabilité démontrée par toutes les parties prenantes et l’engagement des candidats et des leaders politiques à assurer la paix et la sécurité tout au long du processus électoral constituent une étape cruciale vers le renforcement de la démocratie du pays, désormais reconnu comme un modèle de maturité politique et de pragmatisme", a ajouté M. Simão.



Dans le même esprit, le Représentant spécial a salué la concession exemplaire et digne de Dr Mahamudu Bawumia. Il a également encouragé les Ghanéens "à s’unir derrière le président élu, John Dramani Mahama, alors que le Ghana continue d’inspirer l’essor de la démocratie à travers tout le continent africain".



Enfin, les Nations Unies ont réaffirmé leur engagement à soutenir le peuple ghanéen dans ses efforts, en étroite collaboration avec les partenaires régionaux.