Présidentielle au Mali: l’ancien Premier ministre Modibo Sidibé candidat

Modibo Sidibé, président », pouvait-on lire sur les affiches dans la salle du palais de la Culture à Bamako où la cérémonie d’investiture s’est déroulée. Dans cette même salle plus de 3 000 militants s’étaient réunis en liesse avec des drapeaux maliens partout avant l’apparition à la tribune du candidat d’une coalition de partis politiques et d’associations.



"Drapé dans une tenue traditionnelle, l’ancien Premier ministre Sidibé a mis la jeunesse malienne au cœur de ses préoccupations : « Cette jeunesse ardente est l’atout principal de notre pays. Ils sont suffisamment nombreux, ces jeunes, à porter l’avènement d’un Mali honnête, travailleur, inventif et confiant pour nous donner l’espoir que très vite la crise actuelle sera derrière nous ».



Les nombreux jeunes maliens présents dans la salle sont totalement acquis à la cause du candidat à la présidentielle malienne de juillet 2018 : « Aujourd’hui, le Mali va droit dans le mur. Le Mali n’a pas besoin d’un parti politique, il a besoin d’un homme intègre. Cet homme-là, c’est Modibo Sidibé. Je suis venue soutenir Modibo Sidibé parce que c’est un homme honnête ».



Dès ce lundi, le candidat Modibo Sidibé doit renouer avec les militants sur le terrain.