Présidentielle au Tchad: Théophile Bongoro désigné candidat pour 16 partis d’opposition

Contre toute attente, l'Alliance victoire a fait le choix de la nouveauté. Théophile Bongoro a obtenu neuf voix contre cinq pour Saleh Kebzabo. Il s'agit d'un homme politique assez jeune, une cinquantaine d'années, notaire de profession. Il a fondé son parti, le Parti pour le rassemblement et l'équité au Tchad, en 2018.



Certains observateurs à Ndjamena ont fait part de leur surprise après cette désignation, car jusque-là Théophile Bongoro ne semblait pas peser vraiment sur la scène politique.



Saleh Kebzabo fair-play

Maintenant la grande question est de savoir si cette désignation peut contenter tout le monde au sein de l'opposition tchadienne. Saleh Kebzabo, acceptera-t-il, cette décision ? Des sources présentes durant le vote nous ont confié, qu'il s'était comporté de manière très fair-play, félicitant son adversaire. Joint par RFI, il n'a pas souhaité commenter cette désignation.



« Sur le terrain politique, on ne peut jamais être sûr de rien, confiait Mahamat Ahmat Alhabo, du Parti pour les libertés et le développement, membre de l'Alliance. Mais notre initiative est inédite au Tchad, il est donc important qu'on lui donne sa chance », a-t-il conclu.