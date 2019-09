Présidentielle en Tunisie: des jeunes tentent de mobiliser les électeurs

« Quel est ton programme ? » est un outil didactique, qui compare les projets de chaque candidat à la présidentielle. Cette plateforme, qui s’appuie sur les réseaux sociaux, s’adresse avant tout aux jeunes, comme l’explique Mohamed Ghediram, un médecin plein d’enthousiasme de 25 ans. « Aujourd'hui, la plupart des citoyens et notamment les jeunes sont totalement perdus, ne savent pas pour qui voter. Donc l'idée a vraiment émané des jeunes. C'est vraiment un travail de lobbying auprès de la classe politique pour leur montrer quelles sont les priorités de la jeunesse tunisienne. Aujourd'hui, on a besoin d'économie, de santé, d'éducation, de mobilité. »



Ce site est animé par des étudiants et des cadres. Tous sont apolitiques et bénévoles. Pas évident pour ces jeunes de rassembler toutes les informations utiles sur les candidats. « Nous avons actuellement 13 candidats sur 26, nous n'avons pas eu le retour de tout le monde. Il y a des candidats qui ont bien voulu jouer le jeu, et d'autres, nous attendons encore leur réponse », explique Sarra, 23 ans.



Un vide sans doute lié à une campagne qui s’est montée à la dernière minute. La disparition du président en juillet a pris de court quasiment tous les partis politiques.



« Passez dans les rues de Tunis : il y a 26 candidats qui ont chacun un carré dans lequel ils peuvent mettre leur photo et leur programme. Pour la quasi totalité, elles sont vides, ces cases », s'étonne Hamidi Redissi, professeur en sciences politiques.



En campagne à travers le pays, les candidats ont encore deux jours pour convaincre des électeurs indécis.