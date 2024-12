Présidentielle et législatives au Ghana: près de 19 millions d’électeurs attendus dans les bureaux de vote

Voter est une fierté

Ils sont une petite centaine, ce samedi matin, à attendre en file indienne devant la garderie de Ordogonno. Un à un, les habitants du quartier d’Abraka présentent leur carte d’électeur, avant qu’un agent de la Commission électorale vérifie leur identité à l’aide d’un appareil biométrique.Un vote qui s’est passé sans accroc pour Frédérick Lartuy, 67 ans : « Tout s’est bien passé. On m’a dirigé vers ma file pour que je puisse voter, d’abord pour l’élection présidentielle, puis pour les législatives. Généralement, tout se passe bien ici. »Au total, ce sont plus de 600 électeurs qui sont attendus dans ce bureau de la circonscription de Korle Klottey.Pour Richard Asamoah, ingénieur en bâtiment, voter est une fierté et une tradition : « Je vote depuis 1992. Voter est une bonne chose. La démocratie est le meilleur de tous les régimes. »Dans la file, Mamae Oware, commerçante, attend son tour. Le sourire aux lèvres, elle espère que le scrutin d’aujourd’hui se déroulera dans le calme : « Le Ghana est un pays pacifique. Après avoir voté, je vais manger du fufu et voilà. Pas de violence, nous voulons la paix. »Les Ghanéens ont jusqu’à 17h00, heure locale, pour se rendre aux urnes, un vote qui doit départager les deux favoris du scrutin, à savoir l’actuel vice-président Mahamudu Bawumia et l’ancien président John Dramani Mahama