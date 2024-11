Press-Check - Sénégal : Non, les jeunes ne représentent pas 74 % de la population comme l’affirme Abdou Mbacké Ndaw

: Abdou Mbacké Ndaw, candidat de la coalition Entité Alliance Nationale pour la Patrie, a déclaré que les jeunes représentent 74 % de la population sénégalaise. Cette affirmation a été faite le dimanche 27 octobre, lors de son passage sur la RTS, vers la 19e minute. : Contacté par PressAfrik, M. Ndaw, également député de la 14e législature, a affirmé que ce chiffre provient du dernier recensement de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). Il précise que ce pourcentage concerne plus précisément les personnes de moins de 35 ans.Un examen des données disponibles sur le site de l’ANSD révèle que cette affirmation est incorrecte. Selon les statistiques officielles, les personnes de moins de 35 ans représentaient en fait 75 % de la population en 2023, et non 74 % comme annoncé par Abdou Mbacké Ndaw.L’ANSD déclare en effet que « les moins de 35 ans constituent 75 % des résidents au Sénégal en 2023 ».La déclaration de M. Ndaw est donc inexacte : le chiffre correct est de 75 %, et non 74 %. Cette différence de 1 % ne change pas substantiellement le constat que la population sénégalaise est très jeune, mais elle souligne l'importance de la précision dans les chiffres avancés par les personnalités publiques.Selon Assane Ndiaye, directeur de la démographie et du capital humain : « l'importance de fournir des chiffres précis réside dans le fait que, si vous ne les donnez pas correctement, la planification peut échouer. Sous-estimer est problématique, tout comme surestimer ».