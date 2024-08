PressAfrik premier média sénégalais certifié : Ibrahima Lissa Faye livre les secrets qui ont mené à ce succès

PressAfrik reste le premier média sénégalais certifié pour la qualité ses informations et se hissent parmi les 5 médias africains du même rang. Le patron de PressAfrik, Ibrahima Lissa Faye prenant part à ces journées de réflexion sur la qualité a abordé le process qui a mené son groupe de presse à la certification. Et non sans parler de l'importance de cette reconnaissance pour un média.

Babou Diallo

