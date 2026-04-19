Presse locale : La disparition de Chérif Touré directeur de Dabakh FM

La cité religieuse de Tivaouane est en deuil après la disparition brutale de Chérif Touré, directeur de la radio communautaire Dabakh FM, survenue ce samedi 18 avril 2026 suite à un malaise. Inhumé le jour même au cimetière de Keur Cheikh devant une foule immense, celui qui dirigeait la station depuis 2017 laisse derrière lui un vide immense au sein de sa rédaction et dans le paysage médiatique régional. Dans les locaux de la radio, où le silence a remplacé l'effervescence habituelle, les collaborateurs tentent tant bien que mal de maintenir la mission d'information, portés par l'héritage de celui qu'ils considéraient comme un repère moral et professionnel.







Sous la direction de Chérif Touré, Dabakh FM s'était imposée comme un levier de développement local et un lien social incontournable. Ses collègues décrivent un encadreur exigeant, profondément humain, dont la vision était ancrée dans la proximité et l'utilité sociale. Pour le journaliste Cheikh Kane, le défunt directeur militait pour une radio qui « parle vrai », au service des préoccupations scolaires et sociales des communautés. Cette rigueur et cet engagement lui avaient permis de transformer une simple station locale en une voix respectée, capable de porter les dynamiques territoriales de Tivaouane.







L'onde de choc de sa disparition a largement dépassé les murs de la station. Khady Diop, journaliste à l'Agence de Presse Sénégalaise (APS), rappelle le parcours exemplaire du défunt, notamment lorsqu'il présidait la cellule régionale de la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS) couvrant Thiès, Mbour et Tivaouane. Les hommages affluent également d'autres secteurs, comme celui de Gorgui Massamba Boye du 3FPT, qui salue la mémoire d'un jeune « hyper brillant et inspirant ». Tous s'accordent sur le sérieux et la constance d'un homme de devoir qui a consacré sa carrière à l'excellence journalistique.







L’empreinte de Chérif Touré reste durablement marquée dans la cité de Maodo. En plus de ses fonctions de directeur, il était un acteur clé des projets de développement local, laissant de nombreux chantiers en suspens. À Dabakh FM, malgré la douleur et les studios qui semblent désormais suspendus dans le temps, l'heure est au recueillement et à la volonté de pérenniser l'œuvre d'un professionnel discret qui aura marqué son passage par sa conviction et son dévouement total à sa communauté.

