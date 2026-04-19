Insécurité à Rufisque : Un assaillant blessé par balle après avoir bravé les sommations d'une agente

Une tentative de vol à main armée a viré au drame pour ses auteurs ce dimanche, aux environs de 5 heures du matin, à la cité MTOA de Rufisque. Deux individus circulant à bord d'une moto de type Beverly ont pris pour cible un groupe de femmes qui rentraient d'une manifestation culturelle. Armés de couteaux et d'une arme à feu artisanale, les assaillants ont tenté de dépouiller les victimes, sans se douter que parmi elles se trouvait une agente des forces de défense et de sécurité, identifiée sous les initiales A.J.M.L. Sarr.







Face à la menace, l'agente a fait preuve de sang-froid en effectuant d'abord un tir de sommation en l'air avec son pistolet automatique de 9 mm. Malgré cet avertissement, les deux malfaiteurs ont persisté dans leur entreprise criminelle, bravant l'autorité de l'agente. La situation a basculé lorsque l'un des agresseurs a pointé son arme artisanale directement vers elle. En état de légitime défense, l'agente a ouvert le feu, atteignant le nommé Mohamed Ndiaye, âgé de 27 ans, au bas-ventre.







Le blessé, resté conscient, a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et évacué vers l'hôpital Youssou Mbergane, avant d'être transféré à l'hôpital de Pikine où il se trouve actuellement sous surveillance policière. Son complice a réussi à prendre la fuite, mais les enquêteurs de la brigade de recherches de Rufisque ont déjà localisé son domicile. La moto utilisée pour l'agression a été saisie et placée sous scellés pour les besoins de l'instruction.







Le procureur de Rufisque, Cheikh Diakhoumpa, a été immédiatement informé de l'évolution de l'affaire. Une enquête judiciaire est officiellement ouverte pour faire toute la lumière sur cette agression et procéder à l'interpellation du second suspect toujours en cavale. Cet incident remet en lumière la réactivité des forces de l'ordre face à l'insécurité galopante dans certains quartiers périphériques de la capitale.

